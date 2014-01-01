Вид эксплуатации пневмогидравлический Присоединительная винтовая резьба M16x1,5 / M12x1,5 Диаметр поршневого штока [мм] 16 Длина шатуна [мм] 90 для номера производителя KV25012A1 Вес [кг] 3,45

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