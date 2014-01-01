|Производитель / Поставщик
|FTE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|3300825
|Наименование
|ПГУ сцепления Вольво ФМ 7 9 10 12 ФШ 12
|Ø отверстия 1 [мм]
|25,4
|Ø отверстия 2 [мм]
|100
|Вид эксплуатации
|пневмогидравлический
|Присоединительная винтовая резьба
|M16x1,5 / M12x1,5
|Диаметр поршневого штока [мм]
|16
|Длина шатуна [мм]
|90
|для номера производителя
|KV25012A1
|Вес [кг]
|3,45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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