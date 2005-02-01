|Производитель / Поставщик
|FTE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|2200219
|Наименование
|Цилиндр сцепления главный, после 02/2005 года ACTROS MP2/MP3; ECONIC
|Ø отверстия 1 [мм]
|19,05
|Материал
|полимерный материал
|Наполнитель
|Минеральное масло
|Ø отверстия [мм]
|19,05
|для номера производителя
|MKG190110.4.2
|Вес [кг]
|0,32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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