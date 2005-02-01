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Цилиндр сцепления главный, после 02/2005 года ACTROS MP2/MP3; ECONIC артикул 2200219 FTE AUTOMOTIVE в Алматы

2200219 FTE AUTOMOTIVE Цилиндр сцепления главный, после 02/2005 года ACTROS MP2/MP3; ECONIC
Производитель / Поставщик FTE AUTOMOTIVE
№ Производителя 2200219
Наименование Цилиндр сцепления главный, после 02/2005 года ACTROS MP2/MP3; ECONIC
Ø отверстия 1 [мм] 19,05
Материал полимерный материал
Наполнитель Минеральное масло
Ø отверстия [мм] 19,05
для номера производителя MKG190110.4.2
Вес [кг] 0,32
Если вы хотите купить цилиндр сцепления главный после 02/2005 года Актрос МП2/MP3; ECONIC, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FTE с артикулом 2200219. У данной детали есть аналоги с номерами: Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя FTE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр сцепления главный, после 02/2005 года ACTROS MP2/MP3; ECONIC FTE AUTOMOTIVE с артикулом 2200219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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