Материал полимерный материал Наполнитель Минеральное масло для номера производителя MKG23852.1.2 Вес [кг] 0,55

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