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Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152 артикул 2200123 FTE AUTOMOTIVE в Алматы

2200123 FTE AUTOMOTIVE Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152
Производитель / Поставщик FTE AUTOMOTIVE
№ Производителя 2200123
Наименование Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152
Ø отверстия 1 [мм] 24
Ø отверстия 2 [мм] 40
Материал полимерный материал
Наполнитель Минеральное масло
для номера производителя MKG23852.1.2
Вес [кг] 0,55
Если вы хотите купить цилиндр сцепления МАН ТГА ТГС ТГХ аналог 81307156152, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FTE с артикулом 2200123. У данной детали есть аналоги с номерами: 0523006, 094214, 200388, 303233M, 341107, 3900223674, 81307156152. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя FTE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152 FTE AUTOMOTIVE с артикулом 2200123 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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