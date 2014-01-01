|Производитель / Поставщик
|FTE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|2200123
|Наименование
|Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152
|Ø отверстия 1 [мм]
|24
|Ø отверстия 2 [мм]
|40
|Материал
|полимерный материал
|Наполнитель
|Минеральное масло
|для номера производителя
|MKG23852.1.2
|Вес [кг]
|0,55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Цилиндр сцепления MAN TGA TGS TGX аналог 81307156152 FTE AUTOMOTIVE с артикулом 2200123 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита