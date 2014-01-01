Ø отверстия [мм] 22,2 для номера производителя KG22019.1.4 Вес [кг] 0,65

Если вы хотите купить цилиндр сцепления Мерседес LK LN2 6732950006, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FTE с артикулом 2100322. У данной детали есть аналоги с номерами: 6732950006, A6732950006, KG2201914, TT0802008. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя FTE.