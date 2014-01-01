|Производитель / Поставщик
|FTE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|2100228
|Наименование
|Цилиндр сцепления главный FH12/16 2100228
|Ø отверстия 1 [мм]
|28,57
|Материал
|Чугун
|Ø отверстия [мм]
|28,57
|для номера производителя
|KG28012.0.1
|Вес [кг]
|0,92
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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