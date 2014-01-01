|Производитель / Поставщик
|FTE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|2100220
|Наименование
|Главный цилиндр сцепления MB Axor/Atego (001 295 9106)
|Ø отверстия 1 [мм]
|20,64
|Материал
|полимерный материал
|Наполнитель
|Тормозная жидкость
|Ø отверстия [мм]
|20,64
|для номера производителя
|KG20001.0.8
|Вес [кг]
|0,32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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