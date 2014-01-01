Производитель / Поставщик FRENOTRUCK № Производителя 18500204 Наименование Крышка ящика АКБ DAF CF75/85IV/XF95/105

Запчасть крышка ящика АКБ Даф CF 75/85IV/XF 95/105 представлена по производителю FRENOTRUCK с артикулом 18500204. У данной детали есть аналоги с номерами: 1667885, 1693114, 400205, 581001, D707112, DFBODY752, SA2D0440. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ящика АКБ Даф CF 75/85IV/XF 95/105, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRENOTRUCK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.