Производитель / Поставщик FRENOTRUCK № Производителя 18400343 Наименование Кронштейн крыла Scania

Запчасть кронштейн крыла Скания представлена по производителю FRENOTRUCK с артикулом 18400343. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400343, 18400343. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн крыла Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRENOTRUCK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.