Производитель / Поставщик FRENOTRUCK № Производителя 18400226 Наименование Козырек солнцезащитный верхний (без стоп сигнала) Scania 4/P/G/R/T

Запчасть козырек солнцезащитный верхний (без стоп сигнала) Скания 4/P/G/R/T представлена по производителю FRENOTRUCK с артикулом 18400226. У данной детали есть аналоги с номерами: 122541, 123240, 1355656, 1539871, S808313. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить козырек солнцезащитный верхний (без стоп сигнала) Скания 4/P/G/R/T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRENOTRUCK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.