Производитель / Поставщик FRENOTRUCK № Производителя 18400179 Наименование Накладка нижней ступеньки левая Scania R 18400179

Запчасть накладка нижней ступеньки левая Скания R 18400179 представлена по производителю FRENOTRUCK с артикулом 18400179. Применяется на MAN TGA, Ман Тга, MAN TGL, Ман Тгл, MAN TGM, Ман Тгм, Рено Магнум, Renault Premium, Рено Премиум, Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12, ФШ12, ФШ 12, ФМ 12, ФМ12, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13, FH16, FH 16, ФШ16, ФШ 16. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400179, 18400179, SCR243, S808160, 1512423. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка нижней ступеньки левая Скания R 18400179 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FRENOTRUCK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.