Производитель / Поставщик FRENOTRUCK № Производителя 18300106 Наименование Подкрылок FH12/16

Запчасть подкрылок ФШ 12/16 представлена по производителю FRENOTRUCK с артикулом 18300106. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212003, 271200, 8144551, KLTA0082, V1212003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подкрылок ФШ 12/16, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRENOTRUCK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.