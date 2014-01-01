|Производитель / Поставщик
|FRENKIT
|№ Производителя
|266901
|Наименование
|Ремкомплект, тормозной суппорт
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|66
|Тормозная установка
|TRW
|Версия
|Kit+Piston
|Полный комплект
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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