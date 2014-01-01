|Производитель / Поставщик
|FRENKIT
|№ Производителя
|265001
|Наименование
|F265001_=D4332 !рем.к-т диск.торм.\ Jeep Cherokee diam.66
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|66
|Тормозная установка
|TRW
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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