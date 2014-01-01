|Производитель / Поставщик
|FRENKIT
|№ Производителя
|264002
|Наименование
|F264002_рем .к-т диск. торм.! d64 (Akebono)\ Toyota Previa 00>
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|64
|Тормозная установка
|Akebono
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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