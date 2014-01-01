|Производитель / Поставщик
|FRENKIT
|№ Производителя
|119085
|Наименование
|Ремкомплект, главный тормозной цилиндр
|Диаметр [мм]
|19
|диаметр 2 (мм)
|25,4
|Тормозная установка
|Lucas
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