Производитель / Поставщик FRAS-LE № Производителя 1964700 Наименование Комплект барабанных накладок 413x254; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687)

Запчасть комплект барабанных накладок 413x254; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687)/ представлена по производителю FRAS-LE с артикулом 1964700. У данной детали есть аналоги с номерами: 135012, 135012, 135024, 135024, 1964700, 1964700, 196470010110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект барабанных накладок 413x254; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687)/, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRAS-LE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.