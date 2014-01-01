Производитель / Поставщик FRAS-LE № Производителя 1928328420 Наименование 3057396020 Накладка тормозная /420х180/19283 2-й р 1928328420 FRAS-LE

Запчасть 3057396020 Накладка тормозная 420х180 19283 2-й р 1928328420 FRAS LE представлена по производителю FRAS-LE с артикулом 1928328420. Применяется на MAN TGL, Ман Тгл, MAN TGM, Ман Тгм. У данной детали есть аналоги с номерами: 1928328420, 1928322600015416, 1928322600015416, SJ28291B7222, SJ28291B7222, SJ28291B7340, SJ28291B7340. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FRAS-LE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.