Производитель / Поставщик FRAS-LE № Производителя 1920000 Наименование Комплект барабанных накладок 420x160; STD (80 отв.: 8x15 / 93251)

Запчасть комплект барабанных накладок 420x160; STD (80 отв.: 8x15 93251) представлена по производителю FRAS-LE с артикулом 1920000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1920000, S1920001, 19200180008T090, S1920005, 65851683N00A8, S1920012, BC351S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 420x160; STD (80 отв.: 8x15 93251) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FRAS-LE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.