|Производитель / Поставщик
|FRAS-LE
|№ Производителя
|1910911000
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 410x180; STD (96 отв.: 8x15 / 93058)
|Сторона установки
|Задний мост
|Качество
|AF/710
|Ремонтная платформа
|N
|Диаметр барабана [мм]
|420,00
|выполняет нормы ЕЭК
|R90 Homologated
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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