Ремонтная платформа N Диаметр барабана [мм] 420,00 выполняет нормы ЕЭК R90 Homologated

Запчасть комплект барабанных накладок 410x180; STD (96 отв.: 8x15 93058) представлена по производителю FRAS-LE с артикулом 19109/11000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1910911000 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 410x180; STD (96 отв.: 8x15 93058) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FRAS-LE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.