Производитель / Поставщик FRANCE TAMBOUR № Производителя 1467 Наименование Сальник ступицы ROR 117x149/152x26

Запчасть сальник ступицы РОР 117x149/152x26 представлена по производителю FRANCE TAMBOUR с артикулом 1467. У данной детали есть аналоги с номерами: 1467, 3163510025, A3163510025, B020M16A125. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы РОР 117x149/152x26 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FRANCE TAMBOUR. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.