|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|29498038K
|Наименование
|Комплект пыльника, приводной вал
|Длина [мм]
|109
|Материал
|термопласт
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Внутренний диаметр 1(мм)
|26
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|78
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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