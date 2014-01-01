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Опора стойки амортизатора артикул 29407110S FORMPART в Алматы

29407110S FORMPART Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик FORMPART
№ Производителя 29407110S
Наименование Опора стойки амортизатора
Длина [мм] 139
Ширина [мм] 132,0
Толщина [мм] 50,0
Внутренний диаметр 14,0
Наружный диаметр [мм] 64,0, 70,5
Материал резина/металл
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника
Сторона установки передний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора стойки амортизатора FORMPART с артикулом 29407110S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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