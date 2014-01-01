|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|29407110S
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Длина [мм]
|139
|Ширина [мм]
|132,0
|Толщина [мм]
|50,0
|Внутренний диаметр
|14,0
|Наружный диаметр [мм]
|64,0, 70,5
|Материал
|резина/металл
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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