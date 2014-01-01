|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|29398023S
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Параметр
|29398023/S
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|38
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Длина [мм]
|99,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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