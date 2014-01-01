|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|19609058S
|Наименование
|Тормозной шланг
|Длина [мм]
|387
|Внутренняя резьба [мм]
|M10 x 1
|Наружная резьба [мм]
|M10 x 1
|Длина резьбы [мм]
|14,5
|Ширина зева гаечного ключа
|14
|Цвет
|черный
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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