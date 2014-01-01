|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|19415009S
|Наименование
|Амортизатор, карданный вал
|Толщина [мм]
|30,0
|Внутренний диаметр
|63,0
|Наружный диаметр [мм]
|141,0
|Ø фаски [мм]
|90
|Материал
|резина/металл
|Поверхность
|лакированный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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