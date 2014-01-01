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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 1907001 FORMPART в Алматы

1907001 FORMPART Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик FORMPART
№ Производителя 1907001
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Длина [мм] 345
Размер резьбы M16X1.5
Тип резьбы с правой резьбой
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Осевой шарнир, рулевая тяга производителя FORMPART с артикулом 1907001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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