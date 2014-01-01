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Продольная рулевая тяга артикул 1906022 FORMPART в Алматы

1906022 FORMPART Продольная рулевая тяга
Производитель / Поставщик FORMPART
№ Производителя 1906022
Наименование Продольная рулевая тяга
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост, посередине
Длина [мм] 121
Наружная резьба [мм] M12 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Цвет черный
Материал сталь
Поверхность оцинкованный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Продольная рулевая тяга производителя FORMPART с артикулом 1906022 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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