|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|15145016S
|Наименование
|Натяжной ролик, поликлиновой ремень
|Ширина [мм]
|26,0
|Внутренний диаметр
|8,0
|Наружный диаметр [мм]
|78,0
|Внутренняя резьба [мм]
|M8 x 1,25
|Материал
|полимерный материал
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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