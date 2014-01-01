|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|11199016S
|Наименование
|Подвеска, держатель автоматической коробки передач
|Толщина [мм]
|51,0
|Внутренний диаметр
|12,0
|Наружный диаметр [мм]
|53,0
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне, сзади
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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