|Производитель / Поставщик
|FORMPART
|№ Производителя
|11199009S
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|Длина [мм]
|42
|Внутренний диаметр
|10,2
|Наружный диаметр [мм]
|38,3
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|сзади
|Тип установки
|Гидроопора
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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