Производитель / Поставщик FORD № Производителя 1830409 Наименование Прокладка ГБЦ Duratorq 2.2 (3 метки) Ford Transit 06>

Запчасть прокладка Головка блока Duratorq 2.2 (3 метки) Ford Transit 06> представлена по производителю FORD с артикулом 1830409. У данной детали есть аналоги с номерами: 1830409 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока Duratorq 2.2 (3 метки) Ford Transit 06> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FORD. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.