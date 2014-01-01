Производитель / Поставщик FORD № Производителя 1516668 Наименование Датчик расхода воздуха Ford Transit 2.2TDCi 06>

Запчасть датчик расхода воздуха Ford Transit 2.2TDCi 06> представлена по производителю FORD с артикулом 1516668. У данной детали есть аналоги с номерами: 1516668 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик расхода воздуха Ford Transit 2.2TDCi 06> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FORD. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.