Производитель / Поставщик FORA № Производителя 1903204RAPR Наименование Накладки тормозные BPW/SAF (420х180мм) стандарт с заклёпками для самосвалов

Запчасть накладки тормозные БПВ/САФ (420х180мм) стандарт с заклёпками для самосвалов представлена по производителю FORA с артикулом 1903204RA.PR. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные БПВ/САФ (420х180мм) стандарт с заклёпками для самосвалов, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FORA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.