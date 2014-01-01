Производитель / Поставщик FOMAR-FRICTION № Производителя 19568 Наименование Комплект барабанных накладок 300x200; STD (64 отв.: 8x18 / 93252) !! выводим из ассортимента

Запчасть комплект барабанных накладок 300x200; STD (64 отв.: 8x18 93252) !! выводим из ассортимента представлена по производителю FOMAR с артикулом 19568. У данной детали есть аналоги с номерами: 19568, 001VA30535000, ACU9240, 522028, 67902000, 15755, 1956801. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 300x200; STD (64 отв.: 8x18 93252) !! выводим из ассортимента на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FOMAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.