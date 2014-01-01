Производитель / Поставщик FOMAR-FRICTION № Производителя 19103D Наименование Накладки тормозные 200x150/139x11.5 BPW Kassbohrer SAF

Запчасть накладки тормозные 200x150/139x11.5 БПВ Kassbohrer САФ представлена по производителю FOMAR с артикулом 19103D. У данной детали есть аналоги с номерами: 19103D Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 200x150/139x11.5 БПВ Kassbohrer САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FOMAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.