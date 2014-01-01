Производитель / Поставщик FLAG № Производителя 120047 Наименование Вал стартера короткий MB, Ик. Вес, кг 0,20450

Запчасть вал стартера короткий Мерседес Ик. представлена по производителю FLAG с артикулом 120047. У данной детали есть аналоги с номерами: 120047, 2007010047. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вал стартера короткий Мерседес Ик. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FLAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.