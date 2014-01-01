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Компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379 артикул 35379 FEBI в Алматы

35379 FEBI Компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35379
Наименование Компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379
Количество масла [мл] 135
Количество канавок 7
Напряжение [В] 24
Ø шкива [мм] 136
Ременной шкив с ремённым шкивом
Вес [кг] 7,6
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379, просто позвоните нам! Применяется на DAF, XF95, XF 95, 95XF, XF105, XF 105, 105XF, 65CF, CF65, 75CF, CF75, 85CF, CF85. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 35379. У данной детали есть аналоги с номерами: 1685170, 1685170R, 1815581, 1815581R, 1864126, 1864126R, 2041760. Компрессоры кондиционера в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры кондиционера с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379 FEBI с артикулом 35379 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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