|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|35379
|Наименование
|Компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379
|Количество масла [мл]
|135
|Количество канавок
|7
|Напряжение [В]
|24
|Ø шкива [мм]
|136
|Ременной шкив
|с ремённым шкивом
|Вес [кг]
|7,6
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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