Напряжение [В] 24 Ø шкива [мм] 136 Ременной шкив с ремённым шкивом Вес [кг] 7,6 Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить компрессор кондиционера ДАФ ХФ 95 105 35379, просто позвоните нам! Применяется на DAF, XF95, XF 95, 95XF, XF105, XF 105, 105XF, 65CF, CF65, 75CF, CF75, 85CF, CF85. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 35379. У данной детали есть аналоги с номерами: 1685170, 1685170R, 1815581, 1815581R, 1864126, 1864126R, 2041760. Компрессоры кондиционера в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры кондиционера с гарантией от производителя FEBI.