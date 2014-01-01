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Компрессор DAF XF95 кондиционера FEBI артикул 35378 FEBI в Алматы

35378 FEBI Компрессор DAF XF95 кондиционера FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35378
Наименование Компрессор DAF XF95 кондиционера FEBI
Количество масла [мл] 175
Количество канавок 1
Напряжение [В] 24
Ø шкива [мм] 133
Ременной шкив с ремённым шкивом
Вес [кг] 7,9
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть компрессор Даф XF 95 кондиционера Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 35378. У данной детали есть аналоги с номерами: 35378, 8FK351119341, 1251063, 1264800, 1444295, 1638737, 1638737R. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор Даф XF 95 кондиционера Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор DAF XF95 кондиционера FEBI FEBI с артикулом 35378 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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