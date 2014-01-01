Напряжение [В] 24 Ø шкива [мм] 133 Ременной шкив с ремённым шкивом Вес [кг] 7,9 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть компрессор Даф XF 95 кондиционера Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 35378. У данной детали есть аналоги с номерами: 35378, 8FK351119341, 1251063, 1264800, 1444295, 1638737, 1638737R. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор Даф XF 95 кондиционера Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.