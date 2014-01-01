Наружный диаметр [мм] 60 Вес [кг] 0,130 Соблюдать габариты

Запчасть фильтр масляный гидроусилителя представлена по производителю FEBI с артикулом 35377. У данной детали есть аналоги с номерами: 35377, HX108, OM5122, 50014597, FA5817, F026404001, 253224. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный гидроусилителя на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.