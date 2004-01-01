|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|35074
|Наименование
|Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм.
|Длина [мм]
|307
|Ширина [мм]
|160
|Наружный диаметр [мм]
|24
|Размер наружной резьбы
|M24 x 2
|Длина резьбы [мм]
|73
|Вес [кг]
|2,820
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм. FEBI с артикулом 35074 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита