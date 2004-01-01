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Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм. артикул 35074 FEBI в Алматы

35074 FEBI Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм.
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35074
Наименование Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм.
Длина [мм] 307
Ширина [мм] 160
Наружный диаметр [мм] 24
Размер наружной резьбы M24 x 2
Длина резьбы [мм] 73
Вес [кг] 2,820
Если вы хотите купить стремянка рессоры САФ 307х160 M24х2 мм., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 35074. У данной детали есть аналоги с номерами: 041302116000, 041302118000, 041302120000, 075142, 1036301, 1402000900, 1402002000. Стремянки рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные стремянки рессор с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стремянка рессоры SAF 307х160,M24х2 мм. FEBI с артикулом 35074 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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