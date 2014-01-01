Наружный диаметр [мм] 76 Цвет черный Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) Вес [кг] 0,73

Запчасть патрубок Мерседес системы охлаждения (65х65мм) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 35048. У данной детали есть аналоги с номерами: 35048, 9415010382, 480418, 670030, A9415010382, 941501038, 011367. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок Мерседес системы охлаждения (65х65мм) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.