|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|35048
|Наименование
|Патрубок MERCEDES системы охлаждения (65х65мм) FEBI
|Длина [мм]
|410
|Внутренний диаметр
|64
|Наружный диаметр [мм]
|76
|Цвет
|черный
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Вес [кг]
|0,73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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