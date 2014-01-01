Длина [мм] 677 Наружный диаметр [мм] 60 Количество присоединений 3 Диаметр точек крепления [мм] 20,3, 35 Высота подъема [мм] 455 Вес [кг] 11,6 Соблюдать сервисную информацию

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