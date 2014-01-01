menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Цилиндр подъема кабины Вольво FH12 16 артикул 35008 FEBI в Алматы

35008 FEBI Цилиндр подъема кабины Вольво FH12 16
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35008
Наименование Цилиндр подъема кабины Вольво FH12 16
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M12 x 1,5
Длина [мм] 677
Наружный диаметр [мм] 60
Количество присоединений 3
Диаметр точек крепления [мм] 20,3, 35
Высота подъема [мм] 455
Вес [кг] 11,6
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить цилиндр подъема кабины Вольво ФШ 12 16, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH 12, ФШ12, ФШ 12, FH16, ФШ16, ФШ 16. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 35008. У данной детали есть аналоги с номерами: 031165, 0344014, 090104026000, 101827, 14365000A, 14365700A, 20922303. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр подъема кабины Вольво FH12 16 FEBI с артикулом 35008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0