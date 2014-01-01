Длина [мм] 660 Количество присоединений 2 Диаметр точек крепления [мм] 18 Высота подъема [мм] 320 Вес [кг] 7,4 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины представлена по производителю FEBI с артикулом 35007. У данной детали есть аналоги с номерами: 35007, 0005538705, 0015534505, 68600, 461356, 461356OEM, 0005538705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.