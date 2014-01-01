|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|35006
|Наименование
|цилиндр подъема кабины
|Размеры внешней резьбы сторона всасывания
|M12 x 1,5
|Размеры внешней резьбы сторона нагнетания
|M12 x 1,5
|Длина [мм]
|698
|Наружный диаметр [мм]
|60
|Количество присоединений
|3
|Диаметр точек крепления [мм]
|35, 25
|Высота подъема [мм]
|457
|Вес [кг]
|8,7
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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