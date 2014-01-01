Длина [мм] 698 Наружный диаметр [мм] 60 Количество присоединений 3 Диаметр точек крепления [мм] 35, 25 Высота подъема [мм] 457 Вес [кг] 8,7 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины представлена по производителю FEBI с артикулом 35006. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025535705, 0025537705, 0025539105, 0035532005, 01366000A, 203433, 25539105. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить цилиндр подъема кабины, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.