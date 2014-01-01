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цилиндр подъема кабины артикул 35006 FEBI в Алматы

35006 FEBI цилиндр подъема кабины
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35006
Наименование цилиндр подъема кабины
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M12 x 1,5
Длина [мм] 698
Наружный диаметр [мм] 60
Количество присоединений 3
Диаметр точек крепления [мм] 35, 25
Высота подъема [мм] 457
Вес [кг] 8,7
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть цилиндр подъема кабины представлена по производителю FEBI с артикулом 35006. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025535705, 0025537705, 0025539105, 0035532005, 01366000A, 203433, 25539105. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить цилиндр подъема кабины, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить цилиндр подъема кабины FEBI с артикулом 35006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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