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Переключатель подрулевой DAF артикул 35003 FEBI в Алматы

35003 FEBI Переключатель подрулевой DAF
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 35003
Наименование Переключатель подрулевой DAF
Длина [мм] 230
Ширина [мм] 80
Толщина [мм] 42
Количество присоединений 8
Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, со звуковым сигналом
Длина кабеля [мм] 880
Вес [кг] 0,33
Запчасть переключатель подрулевой Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 35003. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель подрулевой Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель подрулевой DAF FEBI с артикулом 35003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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