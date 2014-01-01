Толщина [мм] 42 Количество присоединений 8 Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, со звуковым сигналом Длина кабеля [мм] 880 Вес [кг] 0,33

Запчасть переключатель подрулевой Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 35003. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель подрулевой Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.