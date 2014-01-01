|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|35003
|Наименование
|Переключатель подрулевой DAF
|Длина [мм]
|230
|Ширина [мм]
|80
|Толщина [мм]
|42
|Количество присоединений
|8
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, со звуковым сигналом
|Длина кабеля [мм]
|880
|Вес [кг]
|0,33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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