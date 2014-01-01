Толщина [мм] 42 Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, со звуковым сигналом, С функцией переключения света Длина кабеля [мм] 580 Вес [кг] 0,310

Запчасть переключатель света и поворотов +круиз контроль Даф XF 95 представлена по производителю FEBI с артикулом 35002. У данной детали есть аналоги с номерами: 35002, 1440224, 051132, 11500002, 1343062, 1390127, 1440217. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель света и поворотов +круиз контроль Даф XF 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.