|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34893
|Наименование
|34893F_втулка стабилизатора переднего! d21.5\ Mini Cooper 1.6/1.6D 06>
|Длина [мм]
|38,5
|Ширина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|21,5
|Материал
|Полиэстер, EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,04
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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