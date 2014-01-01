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34893F_втулка стабилизатора переднего! d21.5\ Mini Cooper 1.6/1.6D 06> артикул 34893 FEBI в Алматы

34893 FEBI 34893F_втулка стабилизатора переднего! d21.5\ Mini Cooper 1.6/1.6D 06>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34893
Наименование 34893F_втулка стабилизатора переднего! d21.5\ Mini Cooper 1.6/1.6D 06>
Длина [мм] 38,5
Ширина [мм] 41
Внутренний диаметр 21,5
Материал Полиэстер, EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,04

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34893F_втулка стабилизатора переднего! d21.5\ Mini Cooper 1.6/1.6D 06> FEBI с артикулом 34893 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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