Гайка колеса MAZDA 3 М12х1.5х15 FEBI артикул 34754 FEBI в Алматы

Автомобиль Год HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11 HYUNDAI CRETA 1.6 2016.01 - 2021.01 HYUNDAI CRETA 1.6 4WD 2016.01 - 2021.01 HYUNDAI CRETA 2.0 2016.01 - 2021.01 HYUNDAI CRETA 2.0 4WD 2016.01 - 2021.01 HYUNDAI CRETA (SU2_) 1.6 MPi 4WD (SU2R) 2021.09 - Выпускается HYUNDAI CRETA (SU2_) 1.6 MPi (SU2R) 2021.09 - Выпускается HYUNDAI CRETA (SU2_) 2.0 MPi 4WD (SU2R) 2021.09 - Выпускается HYUNDAI CRETA (SU2_) 2.0 MPi (SU2R) 2021.09 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CRDi 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 D 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 SR Turbo 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 2016.02 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 CRDi 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.8 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V 2011.01 - 2014.12 HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V 2011.01 - 2014.12 HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 2011.01 - 2014.12 HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 2011.01 - 2014.12 HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.2 D 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 MPI 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 MPI 2011.07 - Выпускается HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.0 GDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.4 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 2008.03 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 2008.02 - Выпускается HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 2008.02 - Выпускается HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 2013.08 - Выпускается HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 2013.08 - Выпускается HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 MPi 2019.09 - Выпускается HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 T-GDi 2019.09 - Выпускается HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.2 MPi 2019.09 - Выпускается HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 2008.01 - 2011.12 HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015.09 - Выпускается HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015.09 - Выпускается HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 2015.09 - Выпускается HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI 2015.09 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPG 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 2014.11 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.0 T-GDI 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.0 T-GDI 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.1 CRDi 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.2 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.4 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 II купе (GB) 1.4 CRDi 2015.05 - Выпускается HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 2.0 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 2017.07 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.4 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 MPI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 T-GDI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 CRDi 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 GDI 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.5 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V 2018.08 - Выпускается HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI 2011.07 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 2012.03 - 2019.05 HYUNDAI IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 2016.03 - Выпускается HYUNDAI IONIQ (AE) Electric 2016.03 - Выпускается HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 2011.01 - Выпускается HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 2011.01 - Выпускается HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 2011.01 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT 2018.08 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD 2018.08 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid 2018.08 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) EV 2018.08 - Выпускается HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) EV 2018.08 - Выпускается HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005.08 - 2010.08 HYUNDAI NEXO FCEV 2018.03 - Выпускается HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.0 GLSI 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 2.4 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 3.3 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 3.3 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 3.3 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI NF V (NF) 3.3 2008.06 - 2010.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ II Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (C CRDi 4x4 2009.01 - 2013.05 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 3.5 MPI AWD 2018.07 - 2020.07 HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CVVT 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS V седан (HC) 1.4 2018.07 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 1.4 2017.01 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 1.6 2017.01 - Выпускается HYUNDAI SONATA VIII (DN8) 2.5 MPI 2020.01 - Выпускается HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVT 2014.11 - Выпускается HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.4 2014.11 - Выпускается HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2009.06 - 2014.06 HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 2009.06 - 2014.06 HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2014.06 HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2014.06 HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2014.06 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Привод на все колеса 2015.06 - 2020.09 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 2011.03 - 2017.12 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011.03 - 2017.12 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 2011.03 - 2017.12 KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 110 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 128 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 115 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 135 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 140 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi 2005.11 - Выпускается KIA CARENS IV 1.6 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - Выпускается KIA CARENS IV 2.0 MPI 2013.03 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX 2006.06 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.4 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.4 LPG 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.4 T-GDI 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2018.03 - Выпускается KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT 2018.03 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI 2018.05 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) CRDi 115 2018.05 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) CRDI 136 2018.05 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) GDI Hybrid 2018.05 - Выпускается KIA CEED Combi Van (CD) T-GDI 2018.05 - Выпускается KIA CEED Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDI 2018.03 - Выпускается KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDi 115 2018.03 - Выпускается KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDI 136 2018.03 - Выпускается KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI 2018.03 - Выпускается KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI GT 2018.03 - Выпускается KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 GT 2012.05 - 2018.07 KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2018.05 - Выпускается KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid 2018.05 - Выпускается KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 2.0 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 115 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 128 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 90 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 CRDi 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 CRDi 140 2009.08 - 2012.12 KIA CERATO III седан (YD) 1.6 MPi 2016.07 - Выпускается KIA CERATO III седан (YD) 2.0 MPi 2016.07 - Выпускается KIA CERATO III седан (YD) 2.0 MPi 2016.07 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 2.0 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 2.0 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO IV седан (BD, BDM) 1.6 MPi 2018.02 - Выпускается KIA CERATO IV седан (BD, BDM) 1.6 TCi 2018.02 - Выпускается KIA CERATO IV седан (BD, BDM) 2.0 MPi 2018.02 - Выпускается KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 2006.08 KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.6 CRDi 2005.07 - 2006.08 KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 2009.09 - 2010.12 KIA MOHAVE (HM) 3.0 CRDi 2008.06 - Выпускается KIA MOHAVE (HM) 3.0 CRDi 4WD 2008.06 - Выпускается KIA MOHAVE (HM) 3.8 4WD 2008.06 - Выпускается KIA NIRO I (DE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid 2016.09 - 2022.08 KIA NIRO I (DE) E-NIRO 2016.09 - 2022.08 KIA NIRO I (DE) E-NIRO 2016.09 - 2022.08 KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2006.10 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 CVVL 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.4 GDI 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.4 MPi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT 2018.01 - Выпускается KIA PICANTO III (JA) 1.0 2017.03 - Выпускается KIA PICANTO III (JA) 1.0 LPG 2017.03 - Выпускается KIA PICANTO III (JA) 1.2 2017.03 - Выпускается KIA PICANTO III (JA) 1.2 MPI 2017.03 - Выпускается KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011.05 - 2017.03 KIA PICANTO I (SA) 1.0 2005.10 - 2011.04 KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04 KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED (CD) 1.4 T-GDI 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 CRDI 136 2018.10 - Выпускается KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 T-GDI GT 2018.10 - Выпускается KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 2013.03 - 2015.07 KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO II (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12 KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12 KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.6 2017.01 - Выпускается KIA RIO IV седан (SC, FB) 1.4 2017.07 - Выпускается KIA RIO IV седан (SC, FB) 1.4 2017.07 - Выпускается KIA RIO IV седан (SC, FB) 1.6 2017.07 - Выпускается KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 MPi 4WD (SP2) 2019.08 - Выпускается KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 MPi (SP2) 2019.08 - Выпускается KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 T-GDi 4WD (SP2) 2019.08 - Выпускается KIA SELTOS (SP2, SP2I) 2.0 MPi 4WD (SP2) 2019.08 - Выпускается KIA SELTOS (SP2, SP2I) 2.0 MPi (SP2) 2019.08 - Выпускается KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (XM CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (XM CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (XM CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (XM CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12 KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 2007.02 - 2011.12 KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1.6 T-GDi Hybrid 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1.6 T-GDi Hybrid AWD 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.2 CRDi 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.2 CRDi 4WD 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.5 MPI 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.5 MPI AWD 2020.06 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.0 CRDI 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.2 CRDi 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.2 CRDi 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.2 CRDI 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 GDI 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 2.4 GDI 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 3.3 CVVT 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 3.5 D-CVVT 2015.07 - Выпускается KIA SORENTO/SORENTO PRIME III (UM) 3.5 D-CVVT 4WD 2015.07 - Выпускается KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL 2020.06 - Выпускается KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL 2020.06 - Выпускается KIA SOUL III (SK3) 1.6 MPi 2019.01 - Выпускается KIA SOUL III (SK3) 1.6 T-GDI 2019.01 - Выпускается KIA SOUL III (SK3) 2.0 MPi 2019.01 - Выпускается KIA SOUL III (SK3) E-SOUL 2019.01 - Выпускается KIA SOUL III (SK3) E-SOUL 2019.01 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 2014.02 - Выпускается KIA SPECTRA I седан (LD) 1.5 CRDi 2006.05 - 2009.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 CRDi 2006.05 - 2009.12 KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI 2020.07 - 2022.09 KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI AWD 2020.07 - 2022.09 KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 4WD 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 4WD 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 3.3 T-GDi 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 3.3 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 3.3 T-GDi 4WD 2018.07 - Выпускается KIA STINGER (CK) 3.3 T-GDI 4WD 2018.07 - Выпускается KIA STINGER Hatchback Van (CK) 2.0 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER Hatchback Van (CK) 3.3 T-GDI 2018.07 - Выпускается KIA STINGER Hatchback Van (CK) 3.3 T-GDI 4WD 2018.07 - Выпускается KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 2018.08 - Выпускается KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 2018.08 - Выпускается KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2018.08 - Выпускается KIA STONIC (YB) 1.4 LPG 2018.08 - Выпускается KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi 2018.08 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.4 T-GDI 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 GDI Hybrid 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI 2019.06 - Выпускается KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI 2019.06 - Выпускается

Если хотите купить Гайка колеса MAZDA 3 М12х1.5х15 FEBI FEBI с артикулом 34754 в городе г.Алматы

