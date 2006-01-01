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Буфер, амортизация артикул 34682 FEBI в Алматы

34682 FEBI Буфер, амортизация
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 34682
Наименование Буфер, амортизация
Длина [мм] 80
Ширина [мм] 64
Толщина [мм] 37
Материал резина
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,120

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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