|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|34603
|Наименование
|Элемент системы питания
|Количество присоединений
|4
|Вес [кг]
|0,710
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с датчиком уровня топлива
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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